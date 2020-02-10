عبد الحميد بسيوني: غياب عمار حمدي أثر علي طلائع الجيش في مواجهة الأهلي

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن سبب تغيير عمرو جمال خلال أحداث الشوط الثاني من مباراته امام الاهلي والتي انتهت بفوز الفريق الاحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وقال بسيوني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: " خروج عمرو جمال كان لاسباب فنية، وكانت له الافضلية قبل المباراة في المشاركة علي حساب ناصر منسي".

وأكد بسيوني أن غياب عمار حمدي نجم الفريق اثر بالسلب علي اداء فريقه في مباراة اليوم.

وقال المدير الفني للطلائع: " عمار حمدي وجوده هام للفريق، وغيابه أثر علينا امام الاهلي بشكل كبير، لكنني أحترم تعاقداتنا مع الاهلي والزمالك".