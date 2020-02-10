عبد الجواد: عمرو السولية يقدم أفضل مستوى في مشواره الكروي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمستوى الذي قدمه عمرو السولية نجم خط وسط الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريق الأحمر اليوم الاثنين أمام طلائع الجيش.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي

جمعتهما على ستاد القاهرة، في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، وتمكن السولية من تسجيل الهدف الثاني للأحمر.

وقال عبد الجواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل

الإجتماعي "تويتر": "مفيش حاجة تتقال الاهلي محلياً يغرد وحيداً ... اهم ميزة فى اهلي فايلر هي الجماعية.. زي ما بنشيد بديانج لازم نقول ان دي واحدة من افضل نسخ السولية فى مشواره".

وتابع "اضاعة الفرص السهلة مشكلة رهيبة فى افريقيا والندم ساعتها ملوش مكان.... البنا=السهل الممتنع".