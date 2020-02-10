عبد الحميد بسيوني: طلائع الجيش افتقد الشراسة الهجومية امام الاهلي

أعرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن عدم رضاه اداء لاعبيه في مباراة الاهلي والتي انتهت بخسارة الطلائع بثلاثية نظيفة.

وقال بسيوني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: " لست

راضياً عن الجانب الهجومي، اللاعبين لم ينفذوا التعليمات، وافتقدنا الشراسة التي كانت حاضرة في مباراة اف سي مصر".

وأضاف: " الاهلي يمتلك الكثير من مفاتيح اللعب،

كنا نسير بشكل جيد في الشوط الاول وحاولنا غلق المساحات أمام جيرالدو عن طريق أحمد سامي، الا أن اصابته اثرت علي الفريق".

وأكمل عبد الحميد بسيوني: " منحت الثنائي مهند لاشين وأحمد سمير وعمرو جمال الحرية في الملعب، لكن تنفيذ الهجمات لم يكن بالشكل المطلوب".