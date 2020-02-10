شاهد.. خسارة مفاجئة لاتحاد جدة أمام ضمك بهدفي السعيداني بالدوري السعودي

حقق فريق ضمك فوزا مهما على نظيره اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 18

من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ثنائية ضمك بلال السعيدانى في الدقيقتين ٩،١٢ من زمن اللقاء، بينما أحرز

هدف اتحاد جدة الوحيد ويلفريد بوني في الدقيقة ٦٧ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة تجمد رصيد اتحاد جدة عند النقطة 19 في المركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما رفع ضمك رصيده الي 14 نقطة في المركز الرابع عشر.