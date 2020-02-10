الأهلي يُبدع في التلاعب بطلائع الجيش ويهزمه بثلاثية مع الرأفة!

أضاف “الأهلي” انتصارًا جديدًا لسلسلة انتصاراته المتتالية في منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الاثنين 10-2-2020 حين هزم فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد -مع الرأفة – ضمن مباريات الأسبوع الـ 17، المؤجلة من يوم 22-1-2020.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة في الدقيقة 33 بعد عمل جماعي رائع بين لاعبيه الأجانب انتهى بتسجيل جونيور أجايي للهدف.

وبدأت هجمة الهدف بتمريرة من أحمد الشيخ المحاصر من 3 مدافعين، لتذهب إلى المالي آليو ديانج الذي مهد كرة ممتازة على حدود المنطقة نحو الأنجولي جيرالدو الذي مرر بينية إلى التونسي علي معلول المنطلق دون كرة على الرواق الأيسر ليوزع عرضية أرضية جميلة نحو النيجيري أجايي داخل منطقة الستة، ليلمسها أجايي بذكاء ليحولها إلى يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة 41 تصدت العارضة لهدف ثان للأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة، بعد متابعة لتسديدة جيرالدو التي ارتدت من يد الحارس محمد بسام، لتجد أفشة الذي تابعها بتصويبة جميلة ترتطم في العارضة بعد لمس أحد المدافعين لتخرج ركنية.

وأضاف لاعب الوسط الدولي المصري “عمرو السولية” الهدف الثاني من تصويبة صاروخية عانقت المقص الأيسر لمرمى طلائع الجيش في الدقيقة 68.

وتسلم السولية الكرة من مسافة 35 ياردة تقريبًا، ثم ركض بها ومهد لنفسه الكرة بمراوغة وتمويه قبل أن يطلق تصويبة عبقرية بوجه القدم اليمنى ذهبت بسرعة قياسية في الشباك.

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وكلل صانع الألعاب المميز “محمد مجدي أفشة” مجهوداته العظيمة في هذه المباراة بتسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 85.

وحصل أفشة على كرة الهدف من البديل “محمود كهربا” بعدما مر من الجهة اليمنى وتوغل في العمق الدفاعي لطلائع الجيش بمهارة عالية قبل أن يمهد الكرة أمام مجدي أفشة على خط الـ18، ليتسلمها أفشة ثم يسددها بباطن القدم على أقصى يسار الحارس محمد بسام الذي ارتمى عليها لكن دون جدوى.

وأنقذ حارس مرمى طلائع الجيش 3 أهداف أخرى على الأقل، لينقذ فريقه من هزيمة تاريخية أمام الأهلي الذي لعب الكل في الكل وسيطر تمامًا على المباراة طيلة ال90 دقيقة.

ورفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 42 نقطة في المركز الأول من 14 مباراة بفارق 10 نقاط عن المقاولون العرب الثاني، والذي لعب 16 مباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة ويتبعه الاتحاد السكندري بـ 27 نقطة من 17 مباراة.

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