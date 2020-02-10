ضمك يُفجر مفاجأة أمام اتحاد جدة ويواصل العودة في صراع البقاء

فجر فريق ضمك مفاجأة كبيرة امام مضيفه الاتحاد بعدما تغلب عليه هدفين مقابل هدف، مساء اليوم الاثنين 10-2-2020، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ” الدوري السعودي“، ويواصل ضمك العودة فى صراع البقاء والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وبهذا الفوز تقدم فريق ضمك فى جدول ترتيب الدوري الى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 19 فى المركز الثاني عشر.

وسجل ثنائية ضمك فى الشوط الاول اللاعب بلال السعيداني، فى الدقيقة 9، و12، من ضربات ركنية.

جاء الهدف الاول من كرة ركنية من الجهة اليمني، والتي تابعها بلال داخل الستة ياردة وسدد الكرة بوجه القدم دخل الشباك، معلنا عن تقدم فريقه بالهدف الاول فى الدقيقة 9.

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ثم عاد بلال السعيداني وأضاف الهدف الثاني من ركنية ولكن هذه المرة من الجهة اليسري، والتي حولها بلال برأسية رائعة فى مرمي الاتحاد فى الدقيقة 12.

وفى الشوط الثاني قلص الاتحاد النتيجة عن طريق النجم الايفواري “ويلفريد بوني” فى الدقيقة 67، بعد متابعة رائعة لعرضية البديل عبدالرحمن العبود.

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