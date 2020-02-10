شاهد أهداف الوداد والفتح في البطولة المغربية

توج نادي الوداد الرياضي المغربي بمسمى بطل “الخريف” في المغرب، بتعادله ضد فريق الفتح الرباطي بهدف في كل شبكة، لحساب الجولة 14 من البطولة المغربية.

ورفع وداد الأمة رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، بينما الفتح رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

وأقيمت المباراة على مركب محمد الخامس بمدينة “كازابلانكا”، وكان اللقاء مثيرًا كما هي عادة اللقاءات بين الواك والفتح.

وتقدم الوداد أولاً عبر المدافع العملاق “شيخ كومارا” من ضربة رأسية كالمدفع، سكنت شباك الفريق الضيف.

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ثم في الدقائق العشر الأخيرة، استطاع الفتح تعديل النتيجة عبر “نوفل الزرهوني”، ليخرج بنقطة أمام المتصدر.