أهداف مباراة شباب الأهلي دبي وباختاكور في دوري أبطال آسيا 2020

فشل فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في خطف نقطة من زيارته لنادي باختاكور الأوزبكي، ظهر اليوم الاثنين 10-2-2020، في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، حيث كان متعادلاً في النتيجة 1/1 حتى الدقيقة 70 عندما تلقى الهدف الثاني.

وتصدر باختاكور المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 جنبًا إلى جنب الهلال الذي هزم فريق شاهر الإيراني في وقت لاحق بهدفين دون رد.

وثبت باختاكور الأوزبكستاني عقدته لنادي شباب الأهلي دبي بالفوز عليه للمرة الثالثة في ثالث مواجهة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك في ملعبه بمدينة طشقند.

وسجل جلال الدين ماشارايبوف الهدف الأول لأصحاب الضيافة في الدقيقة 18، وأضاف الصربي دراغان سيران الهدف الثاني في الدقيقة 70، أما الاسباني بيدرو كوندي فقد كان صاحب الهدف الوحيد لشباب أهلي دبي عند الدقيقة 67.

Advertisements

وأتت المباراة قبل ساعات من لقاء ثانٍ في المجموعة ذاتها، يجمع بين حامل اللقب الهلال السعودي وشهر خودرو الإيراني في دبي.

وعانى شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 من الأرض المبتلة بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت على أرض الملعب قبل المباراة وخلالها، ووجد لاعبوه صعوبة بالغة في تناقل الكرة.

لقراءة التقرير الكامل لأحداث مباراة شباب الأهلي دبي وباختاكور الأوزبكي اضغط هنا