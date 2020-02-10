شاهد أهداف مباراة الوحدة وأهلي جدة في دوري أبطال آسيا

تعادل نادي الوحدة بشق الأنفس وفي الدقيقة الأخيرة، مع ضيفه نادي أهلي جدة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بث مباشر لمباراة الوحدة ضد فريق الأهلي في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 في إطار منافسات الجولة الاولى من المجموعة الاولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

يمكنكم التعرف على تفاصيل البث المباشر من هنا

المباراة التي أذيعت على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على ملعب “ آل نهيان” بمدينة ابو ظبي.

وتقدم أهلي جدة أولاً بعد مرور ساعة من اللعب بهدف لـ”عبد الفتاح العسيري” الذي سجل بيمينه هذه المرة في سقف المرمى.

Advertisements

ثم في اللعبة الأخيرة في المباراة استطاع الكوري الجنوبي “جوو رم تشانج” تسجيل هدف التعادل للوحدة من ركلة ركنية، منح فريقه بسببها نقطته الأولى.