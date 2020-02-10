أهلي شباب دبي يفشل في خطف نقطة ويخسر من باختاكور في افتتاح دوري أبطال آسيا 2020

فشل فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في خطف نقطة من زيارته لنادي باختاكور الأوزبكي، ظهر اليوم الاثنين 10-2-2020، في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، حيث كان متعادلاً في النتيجة 1/1 حتى الدقيقة 70 عندما تلقى الهدف الثاني.

وتصدر باختاكور المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 جنبًا إلى جنب الهلال الذي هزم فريق شاهر الإيراني في وقت لاحق بهدفين دون رد.

وثبت باختاكور الأوزبكستاني عقدته لنادي شباب الأهلي دبي بالفوز عليه للمرة الثالثة في ثالث مواجهة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك في ملعبه بمدينة طشقند.

وسجل جلال الدين ماشارايبوف الهدف الأول لأصحاب الضيافة في الدقيقة 18، وأضاف الصربي دراغان سيران الهدف الثاني في الدقيقة 70، أما الاسباني بيدرو كوندي فقد كان صاحب الهدف الوحيد لشباب أهلي دبي عند الدقيقة 67.

وأتت المباراة قبل ساعات من لقاء ثانٍ في المجموعة ذاتها، يجمع بين حامل اللقب الهلال السعودي وشهر خودرو الإيراني في دبي.

وعانى شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 من الأرض المبتلة بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت على أرض الملعب قبل المباراة وخلالها، ووجد لاعبوه صعوبة بالغة في تناقل الكرة.

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وفشل شباب الأهلي متصدر ترتيب الدوري الإماراتي، في فك عقدة مضيفه، اذ خسر ثالث مواجهة بينهما في المسابقة، بعدما سقط أمامه في مواجهتيهما في نسخة 2009 (1-2 في دبي وصفر-2 في طشقند).

وهي المشاركة السابعة في دوري الأبطال للفريق الاماراتي الذي لعب في النسخ الست السابقة باسم الأهلي قبل ان يتم دمجه في 2017 مع ناديي الشباب ودبي وليحمل اسمه الحالي.

وكان باختاكور الطرف الأفضل في اللقاء، وافتتح التسجيل بعد خطأ دفاعي في التمرير من عبد العزيز هيكل، فوصلت الكرة الى ماشارايبوف الذي لمح حارس شباب الأهلي ماجد ناصر متقدما عن مرماه، فأرسل كرة بعيدة من فوقه سكنت الشباك (18).

ولم يقم شباب الأهلي بأي ردة فعل حتى الدقيقة 67 عندما أدرك التعادل بعد ركلة مقصية خلفية من المدافع المتقدم يوسف جابر اثر ركلة ركنية، فشل حارس مرمى باختاكور ألدربيك سويونوف في التعامل معها، فارتدت منه وتهيأت أمام كوندي الذي أكملها بسهولة.

لكن الفريق الأوزبكستاني أستعاد التقدم بعد ثلاث دقائق اثر عرضية من دوستنبيك خامداموف سددها سيران زاحفة في مرمى ناصر.

وحافظ باختاكور على سجله خاليا من الخسارة في آخر سبع مباريات أقيمت على أرضه في المسابقة (5 انتصارات وتعادلين)، وعادل أطول سلسلة له بين مارس 2010 وأبريل 2012.