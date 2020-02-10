اونلاين | كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

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يستقبل استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مباراة قوية تجمع بين فريقي النصر السعودي و السد القطري، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

تلك المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويستعد نادي النصر بكل قوة، من أجل تحقيق الفوز بهذه المباراة على حساب نظيره السد القطري، لتكون بداية قوية له في البطولة الآسيوية.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد:

قناة بي إن سبورت اتش دي 1.

يذكر أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة.