اونلاين | بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر مجاناً الثلاثاء 11/2/2020 في دوري أبطال آسيا، حيث يأمل فريق السد القطري في العودة من جديد من أجل المنافسة على اللقب الآسيوي، من خلال حلوله ضيفاً على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 من أجل مواجهة فريق النصر السعودي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ضد السد المقرر إقامتها في إطار أولى جولات مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا، ويبقى الهدف الرئيسي لكلاً من الفريقين هو حصد النقاط الكاملة مع بداية الرحلة الآسيوية، علماً بأن مباراة النصر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا الثلاثاء: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة النصر بث مباشر

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

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قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.