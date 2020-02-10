اونلاين | « Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر « Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نادى النصر في عودة مرة أخري لبطولة دوري أبطال آسيا أمام نادى السد في الجولة الأولي حيث تقام المباراة اليوم على استاد الملك فهد الدولي ، يدخل نادى النصر مستغل عامل الأرضية والجمهور من أجل حصد اول ثلاث نقاط له بدور المجموعات ، حيث سيكون الفوز اليوم مهم في ظل انطلاق اول لقاءات البطولة ، وتضم المجموعة الرابعة أيضاً فريقين كبار وهم “العين وسباهان اصفهان” ، علي الرغم من تراجع فريق العين في الدوري الإماراتي إلا أنه فريق كبير وليس هين.

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 في الجولة الاولي من دوري أبطال آسيا , في تمام الساعه الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهره تقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي ، يُعرض على قناة Bein Sports HD.