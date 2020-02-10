اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

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Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ينتظر الكثير من مشجعي كرة القدم وجماهير النادي الأهلي لمشاهدة المباراة القادمة بين فريقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش في المباراة القادمة يوم العاشر من شهر فبراير، وذلك من ضمن منافسات الجولة 17 في الدوري المصري، يستضيف فريق القلعة الحمراء نظيره طلائع الجيش على إستاد القاهرة الدولي يوم الإثنين 10 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في الجولة 17

الدوري الممتاز، ويسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز والنجاح لإقتناص الثلاث نقاط في المباراة لزياده عدد النقاط والوصول إلى الدوري، حيث يتربع الأهلي على عرش الدوري المصري، بعد أن تمكن من زيادة رصيده إلى 39 نقطة، ولديه ثلاث مباريات تم تأجيلها أما بالنسبة لفريق طلائع الجيش، حيث يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري،