اونلاين | نتيجة مباراة الاهلي | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي الآن | رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع اون سبورت يوتيوب

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يدخل لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق طلائع الجيش، في إطار الجولة السابعة عشر من مبارايات الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأثنين، الموافق 10 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

و حقق المارد الأحمر في الجولة الماضية فوزًا هامًا ومثيرًا للغاية على نظيره فريق بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش، والإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما جمع 39 نقطة من 13 مباراة محققًا العلامة الكاملة، ويأتي فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر وبفارق 4 نقاط عن مؤخرة الترتيب.