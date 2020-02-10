اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري يلا كورة ماتش الأهلي هدف أجايي ramadan sobhi

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري يلا كورة ماتش الأهلي هدف أجايي ramadan sobhi والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره طلائع الجيش، في مساء اليوم الاثنين،ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة جمعهم من 13 مباراة فاز بهم جميعًا، فيما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري مهمة تحكيم المباراة للحكم محمود البنا، وعماد العقاد وأحمد عبدالغني وأحمد صالح حكمًا رابعًا.

فيما يأتي ترتيب الدوري المصري:-

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط)

1. الأهلي 13 13 0 0 37 3 39

2. المقاولون العرب 16 10 2 4 21 12 32

3. الزمالك 15 9 4 2 22 11 31

4. الاتحاد السكندري 17 7 6 4 17 13 27

5. بيراميدز 16 7 5 4 25 19 26

6. سموحة 17 5 9 3 19 17 24

7. إنبي 15 6 5 4 18 17 23

8. الإنتاج الحربي 17 5 8 4 15 15 23

9. الاسماعيلي 17 6 3 8 15 20 21

10. حرس الحدود 17 4 7 6 14 15 19

Advertisements

11. الجونة 17 5 4 8 14 23 19

12. أسوان 17 4 6 7 19 27 18

13. المصري البورسعيدي 14 4 5 5 16 15 17

14. طلائع الجيش 16 3 6 7 17 22 15

15. وادي دجلة 16 3 5 8 17 24 14

16. مصر المقاصة 17 2 8 7 18 26 14

17. طنطا 16 2 8 6 14 23 14

18. أف سي مصر 17 2 5 10 11 27 11

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمود متولي- ياسر ابراهيم او " أيمن أشرف " - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – جونيور اجايي - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: مروان محسن.

تلعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش، بينما تنقل المباراة على قناة أون سبورت.