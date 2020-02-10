اونلاين | yalla-shoot شوط الاول يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الأهلي والجيش بث مباشر الاثنين ضمن الدوري المصري تابع اون لاين الاهلي رابط kora live

توقيت وموعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم والقنوات الناقلة :

من المنتظر ان تنطلق مساء اليوم الاثنين 10-2-2020،موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي تقام ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز،والتيوتقرر تعيين محمود البنا حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من عماد العقاد واحمد عبد الغنى، وأحمد صالح حكماً رابعاً.

حيث تأتيكم أحداث المباراة في تمام الساعة :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

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7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

أما عن القنوات الناقلة لأحداث مباراة اليوم بين فريقي الأهلي المصري وطلائع الجيش فمن المنتظر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر قناة ON Sport 1 (أون سبورت) .

أخبار فريقي الأهلي وطلائع الجيش قبل موعد مباراة اليوم:

يدخل فريق الأهلي المصري مباراة اليوم وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة جمعهم من 13 مباراة فاز بهم جميعًا على التوالي.

في المقابل يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.