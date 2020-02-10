اونلاين | kora live بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم 10 / فبراير / 2020 في الدوري المصري Ahly Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora live بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم 10 / فبراير / 2020 في الدوري المصري Ahly Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2020 ، بالأسبوع 17 من الدوري المصري ، يخوض المارد الأحمر هذا اللقاء بهدف استكمال سلسلة انتصاراته في الدوري حيث فاز في ثلاثة عشر مباراة خاضها حتي الآن، ويرغب في استكمال الدوري بلا هزائم، ويتصدر الجدول حاليًا برصيد 39 نقطة بفارق سبعة نقاط عن أقرب منافس له وهو نادي المقاولون العرب ، في المقابل طلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، وقد حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الماضية بالدوري أمام نادي مصر برباعية نظيفة، لذلك ستكون مواجهته أمام الأحمر صعبة على الفريقين ، وسنتابع جميع مباريات اليوم.

ستكون مباراة الاهلي وطلائع الجيش من أهم المباريات اليوم ، وسوف تذاع بث مباشر المباراة عبر شبكة وقنوات أون سبورت أتش دي الأولي ، وسوف يكون تعليق اللقاء بصوت محمد الكواليني ، وتعرض بدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

وننقل لكم اللقاء بين فريقي الاهلي وطلائع الجيش عبر موقعكم المميز “الدليل المصري” ، لنتعرف علي كيفية المشاهدة الحية عبر قناة أون سبورت 1 والقنوات المفتوحة.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم

يمكنكم الان معرفة كل التفاصيل في الجدول حول مباراة الاهلي وطلائع الجيش :

Advertisements

???? المواجهة الاهلي ضد طلائع الجيش

⏰ البطولة الدوري المصري

???? القناة أون سبورت 1

⌚ التوقيت الساعة 19:30 في القاهرة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش

سيتم في أخر هذه الفقرة إضافة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش ، وسيتم تحديث البث قبل المباراة بساعة فتابعونا.