رياضة | اتحاد جدة يفقد نجم الفريق أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يفقد نجم الفريق أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق ضمك من تحقيق الفوز أمام نظيره اتحاد جدة، بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز.

وقد تلقى ليوناردو خيل الكارت الأصفر خلال اللقاء عند الدقيقة 70، ليكون بهذا قد تحصل على 3 كروت صفراء ليغيب على إثرهم عن المباراة بعد المقبلة للفريق أمام الهلال.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت بعد المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة قد ضم الأرجنتيني ليوناردو خيل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في انتقالات الشتاء التي انتهت منذ عدة أيام.