رياضة | أول تعليق من عبد الحميد بسيوني عقب خسارة الطلائع بثلاثية أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عبد الحميد بسيوني عقب خسارة الطلائع بثلاثية أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن فريقه قدم شوط اول جيد أمام النادي الأهلي، ولكن الأمور زادت صعوبة في الشوط الثاني وهو ما أدى لخسارته بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف بسيوني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مفاتيح لعب النادي الأهلي كثيرة وحاولنا اللعب عليها، وخضنا الشوط الأول بشكل جيد".

وأضاف :"في الشوط الثاني تصعب علينا الأمور، وحاولت إغلاق المساحات أمام جيرالدو دا كوستا، عن طريق إشراك أحمد سامي الذي أثرت إصابته علينا".

وتابع :"دفعت بمحمد شحاته في عمق ملعب الأهلي والفريق الأحمر كان له الأفضلية في التصويب على المرمى".

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وزاد :"لست راضيا على أداء اللاعبين في الناحية الهجومية، ولم ينفذوا التعليمات، فلكي أخوض أي مباراة أمام الأهلي لا بد من استغلال الأطرف بشكل جيد لكن للأسف لم يكن هناك تنفيذ التعليمات في الشق الهجومي".

وعن سبب خروج عمرو جمال قال :"هو قرار فني وكان لدي الأفضلية أن أدفع بناصر منسي بدلا منه".

وأشار :"وجود عمار حمدي معنا أمر هام للغاية في فريق، وغيابه أثر علينا ولو شارك كان سيصنع الفارق".