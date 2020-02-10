رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري.. السعيد وحيدًا في الصدارة وشريف يُلاحقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري.. السعيد وحيدًا في الصدارة وشريف يُلاحقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل النادي الأهلي إنتصاراته في الدوري المصري الممتاز، وحقق فوزاً جديداً اليوم على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

جاءت أهداف الأهلي عبر جونيور أجايي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ثم محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة 42 دون خسارة أو تعادل.

وضمن نفس الجولة، تغلب أسوان على مضيفه الإتحاد السكندري بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تغلب سموحة على مضيفه نادي مصر.

وإكتسح المصري ضيفه وادي دجلة بثلاثية نظيفة، فيما تغلب الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

وتعادل مصر المقاصة مع ضيفه الإنتاج الحربي بهدف في كل شبكة، فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل منهما، وتعادل طنطا مع ضيفه إنبي ولكن من دون أهداف، وتختتم مباريات الجولة غداً الثلاثاء بلقاء المقاولون العرب وضيفه بيراميدز.

على صعيد صراع الهدافين، سيعود متصدر القائمة عبد الله السعيد لقائمة فريقه بيراميدز لمواجهة المقاولون غداً، بينما فشل محمد شريف لاعب إنبي في هز شباك طنطا.

وتكرر الأمر مع الثنائي وليد سليمان لاعب الأهلي وحسام حسن لاعب سموحة، فيما سيواجه سيف الدين الجزيري فريق بيراميدز غداً.

ورفع فادي فريد مهاجم أسوان رصيده لخمس أهداف بفضل هدفه في مرمى الإتحاد السكندري، ليصبح ترتيب الهدافين كما يلي.

عبد الله السعيد (بيراميدز) – 12 هدف.

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محمد شريف (إنبي) – 9 أهداف.

وليد سليمان (الأهلي) – 6 أهداف.

حسام حسن (سموحة) – 6 أهداف.

سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) – 5 أهداف.

مصطفى محمد (الزمالك) – 5 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) – 5 أهداف.

حسين الشحات (الأهلي) – 5 أهداف.

محمد سالم (المقاولون العرب) – 5 أهداف.

محمد سمير (المقاولون العرب) – 5 أهداف