رياضة | الأهلي يشعر بالوحدة.. ترتيب الدوري المصري اليوم الإثنين 10 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يشعر بالوحدة.. ترتيب الدوري المصري اليوم الإثنين 10 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الدوري العام.

واستطاع الأهلي، في مواصلة الفوز المتتالي تحت قيادة السويسري فايلر، حيث سحق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف نظيفة، بالجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الأهلي، أولى أهدافه عن طريق جونيور أجايي في الدقيقة 33، قبل أن يعزز عمرو السولية بالهدف الثاني في الدقيقة 69 من اللقاء، ثم اختتم محمد مجدي قفشة أهداف فريقه بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 85 من اللقاء.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما ظل طلائع الجيش بالمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي من خلال التقرير الآتي:-

1- الأهلي 42 نقطة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة.

3-الزمالك 31 نقطة.

4-الاتحاد السكندري 27 نقطة.

5-بيراميدز 26 نقطة.

6-سموحة 24 نقطة.

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7-إنبي 24 نقطة.

8-الانتاج الحربي 23 نقطة.

9-الإسماعيلي 21 نقطة.

10-المصري 20 نقطة.

11-حرس الحدود 19 نقطة.

12-الجونة 19 نقطة.

13-أسوان 18 نقطة.

14-طلائع الجيش 15 نقطة.

15-طنطا 15 نقطة.

16-مصر المقاصة 14 نقطة.

17-وادي دجلة 14 نقطة.

18-نادي مصر 11 نقطة.