رياضة | عاجل.. أول رد من بيراميدز على عقوبات لجنة الانضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من بيراميدز على عقوبات لجنة الانضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، التزام النادي باتخاذ كافة الطرق القانونية، والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي النادي على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي.

أوضح ممدوح عيد أن بيراميدز قرر تقديم تظلم طبقا للائحة، مؤكدا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إيقاف ٥ من لاعبي الفريق، علي جبر وعمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، لمدة ٣ مباريات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، مع إيقاف المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لمدة ٣ مباريات عن ممارسة أي نشاط رياضي كذلك، بناء على تقرير مقدم من الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري.