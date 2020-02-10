رياضة | الألومنيوم يستعد لمواجهة بنى سويف بدون راحه في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يستعد لمواجهة بنى سويف بدون راحه في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح صالح، مدير نادي الألومنيوم، والمشرف العام على الفريق، إن الجهاز الفني بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبين بطي صفحة مباراة تليفونات بني سويف، التي جمعت الفريقين بالجولة 13 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

وأضاف أن اللاعبين التزموا بالتواجد في التدريب دون راحه، وعاهدوا الجهاز الفني ومجلس الإدارة على تعويض التعادل أمام تليفونات بني سويف، والعودة لصدارة المجموعة.

Advertisements

وأشار صالح إلى ان الأخطاء واردة في كرة القدم، فضلا عن غياب التوفيق في تلك المباراة كان سببا في تعادل الفريق، لاسيما وان الفريق ستحت له أكثر من فرصة خلال الشوط الاول كانت كفيلة بتوسيع الفارق من الأهداف، ولكن سوء التوفيق أدى الي تعادل المنافس في الشوط الثاني.

ويواجه فريق الالومنيوم الأحد المقبل فريق نادي بني سويف صاحب المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 28 نقطة، بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة ال15 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يذكر ان الألومنيوم يحتل المركز الثاني برصيد28 نقطة، بفارق نقطتين عن البنك الأهلي متصدر المجموعة.