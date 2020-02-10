رياضة | بعد الفوز على طلائع الجيش.. تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على طلائع الجيش.. تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز

وسجل أهداف النادي الأهلي الثلاثة كل من جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69 ومحمد مجدي قفشه في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم

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وبنتيجة مباراة اليوم الإثنين 10 فبراير يصل رصيد النادي الأهلي إلى 42 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 14 مباراة لعبها حتى الآن في الدوري بينما يقف رصيد نادي طلائع الجيش عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم الجمعة القادمة 14 فبراير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد حرس الحدود.

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

كما يستعد النادي الأهلي بعد ذلك لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الخميس 20 فبراير القادم ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.