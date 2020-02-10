رياضة | الفوز الـ14 على التوالي.. قطار الأهلي يعبر محطة طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفوز الـ14 على التوالي.. قطار الأهلي يعبر محطة طلائع الجيش بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطار الأهلي سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

الفريق الأحمر نجح في تحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي في الدوري المصري هذا الموسم ليواصل الابتعاد في صدارة الترتيب.

تقدم الأهلي بهدف أول عن طريق جونيور أجاي في الدقيقة 33، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني للمارد الأحمر من تصويبة صاروخية في الدقيقة 69، وعزز محمد مجدي "أفشة" من تقدم الأهلي مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 85.

الشوط الأول



رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أجرى عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر في مباراة اليوم بالنظر للقاء السابق أمام بيراميدز حيث دفع بالثلاثي محمد هاني وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا.

بدأ اللقاء ساخنًا منذ البداية حيث حاول لاعبو الفريق الأحمر مباغتة الطلائع، فيما سعى الضيوف لتصدي لهجمات الأهلي والرد عن طريق الهجمات المرتدة بالاعتماد على انطلاقات كريم طارق وأحمد سمير وعمرو جمال.

في الدقيقة الثانية سدد عمرو السولية كرة قوية ذهبت لأحضان محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، ليرد عليه مهند لاشين بتسديدة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس عرين الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 10 تسلم علي معلول الكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء لكن محمد ناصف أبعد الكرة قبل أن تصل لأحمد الشيخ ويضيع على الفريق الأحمر فرصة خطيرة لإحراز هدف.

وظهر محمد بسام حارس مرمى الطلائع في الدقيقة 13 بعدما أبعد الكرة البينية الطولية التي مررها عمرو السولية قبل وصولها إلى الأنجولي جيرالدو دا كوستا ليسقط كلا اللاعبين على الأرض ويعودان مجددان لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي.

ومن هجمة جماعية منظمة وبعد عدة تمريرات مرر عمرو السولية كرة عرضية لكن أحمد "زولا" أنقذها وأبعد الكرة عن منقطة جزاء فريقه، ليرد الطلائع بهجمة مرتدة أخرى حيث مرر أحمد سمير بينية رائعة لعمرو جمال لكن محمد هاني ظهير أيمن الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن وصولها لمهاجم النادي الأهلي المعار للطلائع.

وفي الدقيقة 16 من عمر هذا الشوط وصلت الكرة لمحمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأحمر ليطلق تسديدة قوية تصدى لها محمد بسام حارس طلائع الجيش على مرتين.

وحصل رامي ربيعة مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء، بعد إعاقته لانطلاقة كريم طارق جناح طلائع الجيش في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 25 مرر محمد مجدي "أفشة" كرة عرضية داخل منطقة الجزاء على رأس علي معلول الذي سدد الكرة ويتصدى لها محمد بسام حارس مرمى الطلائع لكنه سقط على الأرض بعد تدخل من أحمد الشيخ لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 33 مرر جيرالدو دا كوستا الكرة إلى علي معلول القادم من الجهة اليسرى ليمرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ويحولها جونيور أجاي إلى داخل الشباك معلنًا ومسجلًا الهدف الأول للأهلي في المباراة.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل لاعبو الفريق الأحمر هجماتهم على مرمى الطلائع حيث سدد أليو ديانج كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام في الدقيقة 37، ثم تسديدة أخرى من أحمد الشيخ بعدما رواغ خالد سطوحي مدافع الضيوف لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.

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وفي الدقيقة 41 سدد جيرالدو كرة قوية تصدى لها محمد بسام لتصل الكرة لمحمد مجدي "أفشة" داخل منطقة الجزاء، ويراوغ مدافع الطلائع ويسدد الكرة قوية لكنها ارتطت بالعارضة وتحرم المارد الأحمر من هدف ثاني، ثم تسديدة أخرى من علي معلول أبعدها بسام ببراعة محافظًا على شباكه من استقبال هدف أخر.

ومرت الدقائق المبتقية الدقيقة المتبقية من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني



مع بداية الشوط الثاني تسلم محمد مجدي "أفشة" الكرة لكنه أهدر فرصة خطيرة لإضافة الهدف الثاني حيث راوغ مدافع الطلائع لكن كرته وصلت لمحمد بسام، ليرد لاعبو الطلائع بهجمة منظمة بعدما تسلم كريم طارق الكرة ومررها عرضية متقنة لأحمد "زولا" الذي سددها قوية لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 52 ومن هجمة "عنترية" لمحمد هاني الظهير الأيمن للأهلي انطلق ومرر الكرة إلى جونيور أجاي الذي أعادها له مرة أخرى داخل منطقة الجزاء ويسدد هاني كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

ومرر جيرالدو بينية متقنة لجونيور أجاي في الدقيقة 60 داخل منطقة الجزاء ليراوغ محمد بسام حارس طلائع الجيش ليبتعد عن المرمى ويمرر الكرة لعلي معلول الذي لعب عرضية ارتطمت بأقدام مدافعي الطلائع وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 66 لجأ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لدكة بدلاء فريقه حيث قرر إجراء اول تغيير للفريق الأحمر بالدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من أحمد الشيخ، ليرد عليه عبد الحميد بسيوني بتغييران مرة واحدو بإشراك ناصر منسي بديلًا لعمرو جمال ومحمد شحاته بديلًا للمصاب أحمد سامي.

ومع حلول الدقيقة 69 أطلق عمرو السولية تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد بسام حارس طلائع الجيش معلنًا الهدف الثاني للأهلي في اللقاء.

بعد الهدف الثاني للأهلي دفع فايلر بوليد سليمان بدلا من جيرالدو دا كوستا، وكاد جونيور أجاي أن يضيف الهدف الثالث للمارد الأحمر لكن الكرة "تجلت" من على قدمه اليمنى، وتضيع فرصة للأهلي.

وفي الدقيقة 73 حصل وليد سليمان على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء طلائع الجيش ليسددها محمد مجدي "أفشة" بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام حارس الطلائع.

ورد أحمد سمير لاعب الطلائع على هجمات الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء نجح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر في التعامل معها وأمسك الكرة على مرتين.

وقبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغييره الثالث والأخير بالدفع بحسين الشحات بديلًا لجونيور أجاي مسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 82 حصل محمد شحاته لاعب طلائع الجيش على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء بعد تدخل مع علي معلول، ثم بطاقة صفراء أخرى لعلي الفيل مدافع الضيوف بعد ضربه لمحمود "كهربا".

ومرر محمود "كهربا" كرة إلى محمد مجدي "أفشة" ليسددها الأخير داخل الشباك بإتقان ويسجل الهدف الثالث للأهلي في اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 42 نقطة مواصلًا التحليق وحيدًا في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

