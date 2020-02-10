رياضة | تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب والتي تقام في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الجبل الأخضر في الدوري الممتاز. وضمت القائمة المختارة على النحو التالي :- حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: ولفريد كانون - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمد فاروق - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

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