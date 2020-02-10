رياضة | إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات قوية، وإيقافات بالجملة لفريق بيراميدز عقب مباراتهم أمام النادى ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتى انتهت بفوز المارد الأجمر بهدفين لهدف وشهدت حالتى طرد لفريق بيراميدز من الحكم إبراهبم نور الدين.

وجائت قرارات اللجنة كالأتي التى تخص فريق بيراميدز :

إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

Advertisements

إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

تغريم النادي الأهلي مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.

ورأت اللجنة إن ما نسب لكلا من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه.

بينكا قررت اللجنة إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه عقب ما حدث خلال مباراة الزمالك والحدود ببطولة الدوري المصري.

وقررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالجبلاية إيقاف محمد إبراهيم مدرب فريق الاتحاد أربع مباريات وتغريمه خمسون ألف جنيه، للإعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما اتلفه بركله باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.