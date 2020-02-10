رياضة | الوحدة يحرم الأهلي من فوز ثمين في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة يحرم الأهلي من فوز ثمين في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق أهلي جدة أمام مضيفه الوحدة الإماراتي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص المحققه للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي والوحدة.

وفي الشوط الثاني نجح عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول لصالح الأهلي بعدما استغل تمريرة من زميله عبدالله حسون ليضعها في مرمى الوحدة عند الدقيقة 60.

وأدرك تشانغ وو ريم، هدف التعادل بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الوحدة عند الدقيقة 90+1، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة حصد الفريقان أول نقطة لهما ليتساوى، مع فريقي الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني اللذان تعادلا بهدف لمثله.