رياضة | مفاجأة.. بايرن ميونخ يستعد لخطف نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بايرن ميونخ يستعد لخطف نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ يستهدف ضم فيرمينو

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو مهاجم نادي ليفربول في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع فيرمينو في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق خاصة بعد كبر أعمال أغلب مهاجمي الفريق الحاليين.

Advertisements

وكشفت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ مستعد لتقديم عرض مالي ضخم في نهاية الموسم الجاري لضم روبيرتو فيرمينو من ليفربول.

منافسة قوية تنتظر بايرن ميونخ لضم فيرمينو

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي بايرن ميونخ لضم فيرمينو فحسب ما أشارت إليه التقارير فإن نادي ريال مدريد هو الأخر يرغب في ضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات فيرمينو مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك روبيرتو فيرمينو في 35 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.