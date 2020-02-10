- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ايمري يدافع عما قام به في ارسنال والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
ايمري يدافع عما قام به في ارسنال
دافع المدرب أوناي إيمري عن سجله كمدرب لفريق أرسنال، وتساءل عن موقف بعض اللاعبين الذين تمكن من إدارتهم خلال فترة تواجده في استاد الإمارات.
وقال إيمري: "كان أرسنال ناديًا على المنحدر الهابط لمدة عامين عندما وصلت".
وتابع: "بدأنا في تصويب النادي من خلال الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي والمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق مركز واحد عن توتنهام. كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في متناولنا ولم ننجح في نهائي الدوري الأوروبي. لكنه كان موسمًا جيدًا وكان لدينا فكرة مواصلة هذا التقدم".
كانت هذه تفاصيل خبر ايمري يدافع عما قام به في ارسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.