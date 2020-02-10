الإثنين 10 فبراير 2020

ايمري يدافع عما قام به في ارسنال

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دافع المدرب أوناي ​إيمري​ عن سجله كمدرب لفريق ​أرسنال​، وتساءل عن موقف بعض اللاعبين الذين تمكن من إدارتهم خلال فترة تواجده في استاد الإمارات.

وقال إيمري: "كان أرسنال ناديًا على المنحدر الهابط لمدة عامين عندما وصلت".

وتابع: "بدأنا في تصويب النادي من خلال الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي والمركز الخامس في ترتيب ​الدوري الإنكليزي​، بفارق مركز واحد عن توتنهام. كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في متناولنا ولم ننجح في نهائي الدوري الأوروبي. لكنه كان موسمًا جيدًا وكان لدينا فكرة مواصلة هذا التقدم".