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شكرا لقرائتكم خبر عن مولر ممازحا: على بايرن ميونيخ استعادة روبن من الاعتزال والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
لفت اللاعب الألماني توماس مولر إلى أن بايرن ميونيخ يجب أن يسعى لإخراج آرين روبن من الاعتزال ليشارك في مباراة ربع النهائي كأس ألمانيا أمام شالكه.
وقال مولر: "بالطبع شالكه فريق أظهر هذا العام أنه قادر على المنافسة. إنهم يعرفون ماذا يفعلون، خاصة في مباريات الكأس".
وأضاف: "على ملعب شالكه، أتذكر هدف أرين روبن، ركض على أرض الملعب منفردا، قبل أن يسجل هدفاً في الوقت الإضافي. لم يعد آرين يلعب معنا بعد الآن، لكن ربما يمكننا الاتصال به ونعيده من التقاعد!"
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