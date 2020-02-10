انت الان تتابع نجل بيليه:‭ ‬الأسطورة البرازيلي مكتئب ويشعر بالعزلة بسبب مشاكله الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاعب الأسطوري البرازيلي بيليه

قال إدينيو نجل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في مقابلة يوم الاثنين إن أبيه يشعر بالاكتئاب بسبب مشاكله الصحية ويخشى من مغادرة المنزل لانه لا يستطيع السير دون مساعدة.

ويعاني بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ وسيكمل عامه 80 في أكتوبر تشرين الأول، من مشاكل في الفخذ منذ سنوات ويستعين الآن بأجهزة لمساعدته على السير.

وفي الكثير من المرات التي ظهر فيها مؤخرا في مناسبات عامة كان يجلس على كرسي متحرك.

وأبلغ إدينيو تلفزيون جلوبو ”أجرى جراحة لتغيير مفصل في الفخذ وخضع لعملية إعادة تأهيل غير كافية“.

وتابع ”يعاني من مشكلة في الحركة أثرت على نفسيته ليدخل في نوبة اكتئاب. علينا أن نضع أنفسنا في مكانه فقد كان ملكا متوجا وكان ملء السمع والبصر والآن لا يستطيع التحرك بسهولة“.

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وتابع ”يشعر بالحرج ولا يرغب في مغادرة المنزل ولا يريد أن يراه أحد أو القيام بأي نشاط يتطلب مغادرة المنزل.

”أصبح خجولا للغاية ومنعزلا“

وقال إدينيو إنه لام والده لعدم قيامه بالعلاج الطبيعي المطلوب بعد خضوعه لجراحة الفخذ.

وقضى بيليه، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاثة ألقاب لكأس العالم، معظم مسيرته مع سانتوس البرازيلي قبل الانتقال إلى نيويورك كوزموس في سبعينيات القرن الماضي.

وهذا الصيف سيحتفل بيليه بمرور 50 عاما على ثالث ألقابه في كأس العالم في المكسيك 1970 مع تشكيلة يعتبرها كثيرون الأفضل على مر التاريخ