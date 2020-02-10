شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أجايي» في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش والمقامة حاليًا على ملعب ستاد القاهرة، بتقدم الأهلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسحل جونيور أجايي مهاجم الأهلي الهدف الأول في مرمى طلائع الجيش، في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وأضاع لاعبو الأهلي عدد من الفرصة كانت كفيلة بنهاية الشوط الأول بأكثر من هدف.