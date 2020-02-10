مولر ممازحا: على بايرن ميونيخ استعادة روبن من الاعتزال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

لفت اللاعب الألماني توماس مولر إلى أن ​بايرن ميونيخ​ يجب أن يسعى لإخراج آرين روبن من الاعتزال ليشارك في مباراة ربع النهائي كأس ألمانيا أمام شالكه.

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وقال مولر: "بالطبع شالكه فريق أظهر هذا العام أنه قادر على المنافسة. إنهم يعرفون ماذا يفعلون، خاصة في مباريات الكأس".

وأضاف: "على ملعب شالكه، أتذكر هدف أرين روبن، ركض على أرض الملعب منفردا، قبل أن يسجل هدفاً في الوقت الإضافي. لم يعد آرين يلعب معنا بعد الآن، لكن ربما يمكننا الاتصال به ونعيده من التقاعد!"