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الهلال يعود بنقاط شهر وريم يحرم الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

تجاوز الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا محطة شهر خودرو الإيراني في استهلالية مشواره في النسخة الحالية التي بدأها بدور المجموعات، حيث تغلب على الفريق الإيراني 2 -0 في المواجهة التي جرت على ملعب زعلبيل بنادي الوصل بدبي ضمن لقاءات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وافتتح التسجيل البيروفي اندري كاريلو (45)، ثم أضاف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني (69) من صناعة كاريلو الذي استحق نجومية المباراة.

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وتربع الهلال على صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي فاز على فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1 في طشقند، فيما تذيل شباب الأهلي وشهر خوردو المجموعة.

الأهلي والوحدة

حرم المحترف تشانغ وو ريم، فريق الأهلي من العودة من الإمارات بكامل نقاط المباراة التي جمعته بمضيفه الوحدة الإماراتي ضمن المجموعة الأولى، بادراكه التعادل (1-1) لفريقه في الدقيقة 90 بعدما تقدم الأهلي بهدف عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 60.

وعمد المدير الفني للأهلي كريستيان جروس إلى الدفع بعدد من الأسماء الشابة، تقدمها عبدالله حسون وعبدالرحمن غريب وعلي الأسمري ومازن أبوشرارة.