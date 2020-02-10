مدرب التعاون يعترف بصعوبة الشارقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرتغالي فيتور كامبيلوس بصعوبة مباراة اليوم أمام الشارقة الإماراتي ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال كامبيلوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة «نملك الحرص والحماس لخوض المواجهة التي نعترف بصعوبتها، خاصة وأنها أمام فريق منظم وقوي تعرفت عليه خلال مباريات عدة، كما أنه يضم لاعبين أجانب ومحليين على مستوى عال».
وعن تأثر الفريق بالإصابات قال «لدينا إصابات وغيابات مؤثرة، لكن لدينا البدلاء أصحاب القدرة والكفاءة العالية، وثقتي كبيرة في كل عناصر الفريق».
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