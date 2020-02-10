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التعاون «ناقص 10 » يتحدى الشارقة المكتمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني _ الرياض

يحل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، فريق التعاون اليوم ضيفا على الشارقة الإماراتي في ثانية مشاركة له بدوري أبطال آسيا بعد الأولى عام 2017، حيث يلتقي الفريق الإماراتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة على ملعب نادي الشارقة.

وتضم المجموعة أيضا الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.

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وعلى الرغم من أن الفريق يفتقد عددا من اللاعبين يصل إلى عشرة، إلا أنه يمني النفس بالعودة إلى بريدة بنتيجة إيجابية كبداية محفزة.

ويفتقد سركي القصيم اليوم كل من ليندر تاوامبا، وحسن كادش، وربيع السفياني، وريان الموسى، وإبراهيم الزبيدي، وإبراهيم العتيبي للإصابة، كما يغيب الحارس حسين شيعان بسبب الإيقاف، بينما تعذر ضم ذعار العتيبي، وسميحان النابت، ومالك العبدالمنعم للقائمة بسبب رفض الاتحاد الآسيوي قيدهم بحجة انضمامهم إلى الفريق بعد رفع القائمة الأولية، والتي يسمح بعدها الاتحاد الآسيوي بإضافة واستبدال 5 لاعبين فقط.

واختار المدير الفني للفريق، البرتغالي فيتور كامبيلوس، التشكيلة المناسبة، خاصة أنه يشارك بثلاثة لاعبين أجانب فقط، وذلك بسبب عدم تسجيله أي لاعب آسيوي، في حين يشارك الشارقة بأربعة لاعبين أجانب.

أما الشارقة بقيادة مدربه عبدالعزيز العنبري، فيشارك في هذه النسخة بصفته بطلا للدوري الإماراتي، ويتفوق بالخبرة على التعاون من حيث مشاركته في بطولات آسيا 4 مرات، قابل فيها أكثر من فريق سعودي، فيما كانت أفضل نتيجة له أمام الفرق السعودية فوزه على الهلال 5-2 في عام 2004.