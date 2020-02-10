شكرا لقرائتكم خبر

جمهور الرائد يجر المدرب لتصحيح حواره الفضائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج _ الرياض

تجاوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، البلجيكي ذو الأصول الألبانية بيسنك هاسي، مع غضب جماهير النادي، وصحح ما ذكر على لسانه في حواره لبرنامج صدى الملاعب على قناة mbc، وتحديدا فيما يخص تاريخه الكروي والتدريبي وقوله إنه أكبر من الفريق الذي يدربه.

وجاء تصحيح المدرب عبر قناة الرائد على اليوتيوب بعد حالة الغضب التي اجتاحت جماهير النادي وإظهار ذلك بشكل مباشر للمدرب أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وقال المدرب لقناة النادي «هناك لغط وسوء فهم لحواري الذي جرى قبل مواجهة الهلال الماضية، لا يوجد أحد فوق النادي سواء كان رئيسا أو مدربا أو لاعبا، نادي الرائد موجود بقلبي، ولم أكذب في أن لدي سيرة تدريبية كبيرة ومشروعا كبيرا في الرائد أطمح إلى تحقيقه متى ما أردات الجماهير استمراري لموسم ثالث وحتى الموسم الخامس أو أكثر، أنا سعيد بالعمل في النادي».

وأضاف «أعلم أن مستويات الفريق الحالية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد لا تعجب البعض، ولكن علينا أن نحافظ على تماسكنا ولا نحدث انقساما بين مجموعة العمل والجماهير».

وزاد «نعمل لساعات طوال لأجل الفريق وتطويره،وعلى الجماهير إلا تصدق كل ما يقال».

ووعد هاسي الجماهير بأن يحصل الفريق على مركز متقدم هذا الموسم.