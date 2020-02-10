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النصر في مهمة رد الدين للسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

يستهل النصر مشواره في النسخة الحالية بدوري أبطال آسيا بمواجهة ختم بها مشواره في النسخة الماضية، حيث يستقبل السد القطري في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا، العين الإماراتي وسباهان أصفهان الإيراني.

ويحمل النصر ذكريات سيئة أمام السد الذي أقصاه من النسخة الماضية قبل أشهر قليلة وحال دون تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد أن فاز عليه 3-1 في مباراة الإياب بالدوحة، علما بأن النصر كسب مباراة الذهاب في الرياض 2-1.

ويدرك المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا أن معطيات مباراة اليوم تختلف كثيرا عن النسخة السابقة، وخاصة أن فريقه عانى في الفترة الأخيرة محليا، حيث تنازل عن صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الوصافة بعده تعثره بالتعادل مع فريقي المؤخرة ضمك والفتح، كما يعاني الفريق من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات.

وقد تتشابه ظروف السد صاحب المركز الثالث في الدوري القطري، مع ظروف النصر، حيث يعاني مديره الفني، الإسباني تشافي هيرنانديز هو الآخر من غيابات مؤثرة.

قبل المواجهة:

تواجه الفريقان 4 مرات، فاز النصر مرة مقابل فوزين للسد، وتعادلا مرة واحدة

منذ 2004 لم يفز السد في السعودية، حيث خاض 10 مباريات تعادل في 5 وخسر مثلها

تقابلا بالرياض مرتين عام 2011 وتعادلا 1-1، وفِي المرة الثانية فاز النصر 2-1 في النسخة الماضية

آخر مواجهة بين الفريقين جرت في الدوحة وفاز بها السد 3-1 ضمن إياب ربع نهائي النسخة الماضية

يغيب من النصر عمر هوساوي وعبدالله مادو وعبدالله الخيبري وعبدالفتاح آدم للإصابة، ووليد عبدالله للإيقاف

يغيب عن السد سالم الهاجري بسبب الإصابة وعبدالكريم حسن للإيقاف

يشارك من النصر لاعبان من المواليد هما أيمن يحيى ومختار علي

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يظهر في دفاع النصر للمرة الأولى، عبدالإله العمري بجانب نايف الماس

اعتمد النصر، الرباعي الأجنبي أمرابط، وحمدالله، وجوليانو وجونز للمشاركة في البطولة

التوقيت

6:15 م

الملعب

فيصل بن فهد الدولي

المناسبة

دوري أبطال آسيا

الجولة

الأولى

المجموعة

الرابعة

درجة الحرارة

18