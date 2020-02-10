شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الاهلي وطلائع الجيش 3/ 0.. قفشة يهدر هدفا رابعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحداث المباراة

87: قفشة يضيع فرصة الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من ديانج

85: قفشة يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة من كهربا

85: جووووووووووووووووووول قفشة

83: إنذار ثانى للاعبى الجيش من نصيب على الفيل بعد التدخل على معلول

82: اول إنذار للاعبى الجيش من نصيب محمد شحاتة، وكان رامى ربيعة صاحب الإنذار الوحيد فى اللقاء

81: تسديدة من بعيد من محمد مجدى قفشة ولكن بعيدة جدا عن مرمى بسام

80: تسديدة من ديانج تصطدم بدفاع الجيش لتخرج إلى ركنية للأهلى

79: كهربا انتقل لمركز رأس الحربة بعد خروج أجايى تحته الثلاثى الحاوى وقفشة والشحات

78: حسين الشحات بديلا للنيجيرى أجايى فى آخر تبديلات الأهلى

77: الشناوى ينقذ تسديدة أحمد سمير على مرتين

76: مرور رائع من كريم طارق من محمد هانى وعرضية ممتزة يفشل ناصر منسى فى استلامها لتضيع الفرصة

74: وليد يهدر فرصة الثالث بعد تصويبة الفاول بجوار عارضة بسام

73: فاول من مكان مميز من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة الحاوى

72: الجيش غير موجود فى الشوط الثانى وسط سيطرة كاسحة للاعبى الاهلى

71: أجايى يهدر فرصة الهدف الثالث

69: وليد سليمان مكان جيرالدو فى ثانى تبديلات الأهلى

68: عمرو السولية يحرز الهدف الثانى من تصويبة نارية لا تصد ولا ترد

68: جووووووووووووووووووووووووووووووووول

67: عبد الحميد بسيونى يدفع بتغييرات هجومية

65: خروج عمرو جمال ونزول ناصر منسى، وخروج أحمد سامى المصاب ونزول محمد شحاتة لينهى الجيش تغيراته

65: خروج أحمد الشيخ ونزول محمود كهربا فى أول تبديلات الاهلى

64: ناصر منسى هو الآخر يستعد للنزول بجانب كهربا منتظرين توقف الكرة

63: مازال أحمد سامى يتلقى العلاج فى ملعب المباراة

62: كهربا يستعد للنزول فى أول تغييرات الاهلى

61: محاولات أهلاوية لإحراز الهدف الثانى وسط دفاع كامل من لاعبى الجيش

60: ربع ساعة أولى فى الشوط الأول من محاولات الأهلى وفرصة يتيمة للجيش

59: دفاع الجيش يتصدى لعرضية أحمد الشيخ

58: أحمد سامى يفسد هجمة مرتدة من أمام جيرالدو

57: مرتدة خطيرة للاعبى الجيش بعد سقوط ديانج فى وسط الملعب بعد تدخل لعمرو جمال

55: تدخل قوى من على الفيل على قدم على معلول وفاول لصالح الأهلى

54: الحكم يحتسب فاول على أجايى بعد عرقلة على الفيل مدافع الجيش

52: دفاع الجيش يشتت الكرة خارج الملعب وسط ضغط من لاعبى الاهلى

51: محمد هانى يرفض تمريرة أجايى ويصوب بعيدة عن مرمى بسام

50: الأهلى يبدأ التحضير مرة أخرى بعد استئناف اللعب

48: أحمد زولا يهدر أخطر فرص الجيش بعد تمريرة سحرية من كريم طارق ولكن الشناوى يتصدى

47: الأهلى يواصل غاراته على مرمى محمد بسام باحثا عن هدف التأمين

46: قفشة يضيع أول أهداف الأهلى بعد اختراق دفاع الجيش ولكن بسام يتصدى

45: الأهلى أضاع الكثير من الهجمات فى الشوط الأول وسط توهان من لاعبى الجيش

انطلاق الشوط الثانى

الحكم ينهى الشوط الأول بتقدم الاهلى بهدف أجاية فى شوط الفرص الضائعة.. والشناوى ضيف شرف

45+2: عمرو السولية يهدر هو الآخر فرصة الهدف الثانى بعد تفويتة من أجايى

45+1: بسام ينقذ تسديدة قوية أرضية من محمد هانى ومتابعة لأحمد الشيخ

45: الحكم الرابع يشير لدقيقتين وقت بدل ضائع

45: لاعبو الاهلى يهرون فرصة الهدف الثانى بسهولة وسط توهان من لاعبى الجيش

44: أول تبديلات اللقاء بنزول أحمد سامى بدلا من أبو بكر ديارا

43: محمد بسام يقع الأرض مطالبا العلاج بعد عدة هجمات من الاهلى

42: بسام يمنع هدفا محققا من على معلول بعد تصويبة كبيرة

41: العارضة تمنع قفشة من هدف محقق بعد مراوغته لمدافع الجيش وانفراده

40: احمد الشيخ يبحث عن هدفه السادس مع الأهلى

39: مراوغة جميلة للمالى أبو بكر ديار لعمرو السولية فى وسط الملعب تنتهى بفاول على ديانج

38: أحمد الشيخ يهدر فرصة سهلة بعد خطأ مدافع الجيش ويضعها بجوار العارضة

37: تصويبة بعيدة من المالى اليو ديانج ولكن بعيدة عن مرمى الجيش

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36: دفع واضح من عمرو جمال فى ظهر رامى ربيعة والحكم يحتسب فاول للأهلى

35: استحواذ أهلاوى على الكرة بعد التقدم بهدف أجايى وتراجع للجيش

33: أجايى يحرز الهدف الأول للأهلى من تمريرة سحرية لعلى معلول

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

31: ركنية للجيش ولكن دفاع الأهلى يسيطر دون خطورة على مرمى الشناوى

30: مرور نصف ساعة دون أن تهتز شباك كلا الفريقين وسط محاولات فاشلة

28: الأهلى يسيطر على اللقاء وسط تضييع الفرص السهلة

27: أجايى يهدر أسهل الفرص بعد عرضية من السولية ولكن تمر من أمامه

25: صدام جديد بين محمد بسام حارس الجيش وأحمد الشيخ

24: محمد ناصف أخطر لاعبى الجيش فى المقابل جيرالدو أنشط لاعبى الأهلى

22: ركنية جديدة للأهلى يلعبها على معلول ويفسده لاعبو الجيش وتخرج لضربة مرمى

21: على الفيل ينقذ عرضية جميل من جيرالدو قبل أن تصل لأحمد الشيخ

20: الاستحوذ حاليا للاعبى الجيش على وسط الملعب بقيادة أحمد سمير

19: أول إنذار فى المباراة لمدافع الاهلى رامى ربيعة بعد عرقلة كريم طارق جناح الجيش

18: تسلل واضح على محمد ناصف ظهير أيسر الجيش

17: خطأ على أليو ديانخ بعد تدخله على لاعب الجيش

16: إصابة عمرو جمال مهاجم الجيش بعد تدخل قوى مع رامى ربيعة

15: هجمة مرتدة جميلة للجيش تترد بفرصة أخرى للأهلى وتسديدة قوية يفسده بسام حارس الجيش

14: كرة جميلة بين لاعبى الأهلى كادت أن تعلن هن الهدف الأول لولا دفاع الجيش

13: اللعب متوقف لعلاج حارس الجيش محمد بسام بعد التدخل القوى

12: صطدام قوى بين محمد بسام حارس الجيش والأنجولى جيرالدو

11: لاعبو الجيش يحاولون السيطرة على وسط الملعب

10: محمد ناصف ينقذ مرماه من عرضية خطيرة لعلى معلول من أمام أحمد الشيخ

9: أجايى يهدر أول فرص اللقاء ولكن الحكم يعلن عن تسلل

8: هدوء فى المباراة ولاعبو الجيش مانعين وصول الأهلى لمرمى بسااااام

6: دفاع الأهلى المنظم يفسد أى هجمة للاعبى الجيش من الوصول لمحد الشناوى

5: سيطرة أهلاوية على بداية اللقاء والجيش يركز على الهجمات المرتدة

4: أول هجمات طلائع الجيش فى المباراة وتسديدة بعيدة جدا عن مرمى الشناوى

3: أول تسديدة من أجايى على مرمى الجيش ولكن محمد بسام بالمرصاد

2: عودة محمد هانى وجيرالدو وأحمد الشيخ ورامى ربيعة لتشكيل الأهلى

1: استحوذ لاعبى الاهلى على الكرة ونقلات متبادلة

بداية اللقاء بصافرة محمود البنا

يلتقى نادى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة

في الهجوم: أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجايي.

وجاء دكة بدلاء الأهلي كالتالي شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم كهربا، مروان محسن، حسين الشحات، بينما استبعد فايلر كلا من أيمن أشرف واليو بادجي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

محمد بسام، على الفيل، خالد سطوحى، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداى، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.

الأهلي ضد طلائع الجيش



يبحث المارد الأحمر عن مواصلة رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال 13 مواجهة خاضها حتى الآن، بينما يسعى الفريق العسكرى إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تعديل وضعه بجدول الترتيب.

يدخل الأهلى مباراته أمام طلائع الجيش منتشياً بعد فك عقدة بيراميدز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، ونفس الحال للفريق العسكرى الذى حقق فوزاً كبيرا على نادى مصر برباعية نظيفة فى إطار مباريات الجولة ذاتها.

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستعيد الأهلى جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظوظ السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده لتجديد جواز سفره ثم عودته أمس.

ويخطط فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير، الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003).

وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلى فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

ترتيب الفريقين



ويتربع الأهلى على عرش صدارة جدول الدورى برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً.

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مواجهات، ومازال فى منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادى مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.