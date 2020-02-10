شكرا لقرائتكم الأهلى ضد طلائع الجيش.. أمح يخطف الأنظار في المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى ضد طلائع الجيش



خطف أمح الدولى مشجع الأهلى من ذوى الاحتياجات الخاصة الأنظار خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة الدولى لمساندى فريقه أمام طلائع الجيش فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلى ضد طلائع الجيش



نحج الأهلى في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف على طلائع الجيش، أحرزه جونيور أجاي في الدقيقة 33 من عُمر المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا