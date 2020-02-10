شكرا لقرائتكم جمال محمد علي في البرلمان للرد على استجواب حول قانونية مشاركة أندية الشركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في مجلس النواب اليوم الاثنين، للرد على استجواب من طارق السعيد رئيس نادي الترسانة بشأن قانونية مشاركة أندية الشركات فى مسابقات اتحاد الكرة المصرى، وتمت دعوة بعض الاندية من القاهرة وبني سويف والإسماعيلية والمنصورة والغربية ومطروح والشرقية. Advertisements واجتمعت اليوم لجنة الشباب بقاعة مجلس الشورى برئاسة المهندس أشرف رشاد، وحضور أكثر من 50 رئيس نادي ومثل اتحاد الكرة الدكتور جمال محمد علي للرد علي الاستجواب المقدم من طارق السعيد رئيس نادي الترسانة بشأن أندية الشركات. وقال جمال محمد علي أن اندية الشركات ليست جديدة في الدورى المصرى وأن مقدم الاستجواب يرأس أحد الاندية التابعة للشركات وقد بدأت باسكو والبلاستيك وغزل المحلة في الدورى الممتاز والكروم والقناة ثم ظهرت أندية كثيرة مثل الألومنيوم وانبي وبتروجيت والمقاولون واسمنت اسيوط وبترول اسيوط وغزل شبين وغيرهم وقد قامت الاندية بتوفيق اوضاعها وفقا لقانون الرياضة وانتخبت مجالس ادارتها.

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