شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى الشوط الأول متقدما بهدف أجايى على طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نحج الأهلى في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف على طلائع الجيش، أحرزه جونيور أجاي في الدقيقة 33 من عُمر المباراة المقامة حالياً على استاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا

بدأت المباراة بضغط أهلاوي أملاً في احراز هدف التقدم مبكراً، وبدأ جونيور أجاي الخطورة الحمراء في الدقيقة 2 وسدد كرة ضعيفة بين أحضان محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

دخل طلائع الجيش المباراة بداية من الدقيقة 5 وحاول لاعبو الطلائع مبادلة الأهلي الهجمات إلا أن لاعبي الفريق الأحمر سرعان ما استعادوا توازنهم واستعادوا السيطرة على منتصف الملعب، وفي الدقيقة 9 أرسل محمد هاني بينيه متقنة لجونيور اجاي إلا أن حكم اللقاء الدولي محمود البنا احتسب الكرة تسلل.

كثف الأهلي من هجومه وفي الدقيقة 13 أرسل محمد مجدي قفشة بينية متقنة لجيرالدو إلا أن محمد بسام حارس طلائع الجيش أبعد الكرة قبل أن يسيطر عليها جيرالدو ليفسد هجمة خطيرة للفريق الأحمر، وفي الدقيقة 15 سدد قفشة كرة قوية لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة.

واصل الأهلي من ضغطه في الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء بغية إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد وفي الدقيقة 25 أرسل محمد هاني عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الطلائع إلا أنها لم تجد المتابع.

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أحرز النادى الأهلى هدف التقدم أمام طلائع الجيش بأقدام جونيور أجاى فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ومن بعدها أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص الخطيرة وخاصة عن طريق الثلاثي محمد مجدي قفشة وجيرالدو وأجاي.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري قبل مباراة الطلائع برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضًا، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفًا.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

ويسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

مواجهات الأهلى وطلائع الجيش تحمل العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، وتحمل مواجهة الليلة الرقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة..حقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.