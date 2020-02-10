أرنولد: أود اللعب بجوار هندرسون أفضل من ميسي ورونالدو

ذكر الدولي الإنجليزي ترنت أرنولد، صاحب الـ21 عامًا نجم ليفربول الإنجليزي، قدوته وهو صغير سواء من لاعبي الريدز أو خارج الفريق وعن أصعب لاعب واجهه مع ليفربول، وذلك عقب وصل عدد متابعيه علي “تويتر” إلي مليون متابع احتفل مع مشجعيه، مستغلا فترة الراحة لفريقه ليجيب عن كافة التساؤلات التي يطرحها عليه متابعيه، والتي تشغل تفكيرهم.

فقد قال ظهير ليفربول إن أصعب لاعب واجهه في مسيرته حتي الآن هو: “ميسي أصعب لاعب واجهته أنه أسطورة حقاً”، أما عن قدوته في كرة القدم فقد صرح أرنولد أن هو أسطورة ليفربول الإنجليزي “جيرارد”، أما عن قدوته وهو صغير خارج لاعبي ليفربول فقال هو “زيدان أو هنري”، كما أجاب كذلك عن سؤال إذا كان يريد اللعب بجوار ميسي أم رونالدو قال: “أفضل اللعب بجوار هندرسون” قائد الريدز.