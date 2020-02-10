شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يرد على استجواب رئيس الترسانة حول أندية الشركات بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في مجلس النواب اليوم الإثنين، للرد على استجواب من طارق السعيد رئيس نادي الترسانة بشأن قانونية مشاركة أندية الشركات في مسابقات اتحاد الكرة المصري، وتمت دعوة بعض الأندية من القاهرة وبني سويف والإسماعيلية والمنصورة والغربية ومطروح والشرقية.

وقال جمال محمد على خلال الجلسة ردًا على رئيس الترسانة، أن أندية الشركات مشهرة طبقا للقانون 71 لسنة 2017 ولا يجوز قانونا إلغاؤها.

واجتمعت اليوم لجنة الشباب بقاعة مجلس الشورى برئاسة المهندس أشرف رشاد، وحضور أكثر من 50 رئيس نادٍ ومثل اتحاد الكرة الدكتور جمال محمد علي للرد علي الاستجواب المقدم من طارق السعيد رئيس نادي الترسانة بشأن أندية الشركات.

وقال جمال محمد علي إن اندية الشركات ليست جديدة في الدورى المصرى وأن مقدم الاستجواب يرأس أحد الأندية التابعة للشركات وقد بدأت باسكو والبلاستيك وغزل المحلة في الدورى الممتاز والكروم والقناة ثم ظهرت أندية كثيرة مثل الألومنيوم وإنبي وبتروجيت والمقاولون وأسمنت أسيوط وبترول أسيوط وغزل شبين وغيرهم وقد قامت الأندية بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الرياضة وانتخبت مجالس إدارتها.

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وكانت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، طالبت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، برئاسة عمرو الجناينى، بوضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حاليًا إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.

وعقدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعًا وديًا مؤخرًا مع عدد من رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز، طالبوا خلاله أيضًا بإعادة النظر فى مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدورى الممتاز، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها فى أسرع وقت ممكن، كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أى تعديل على اجراءات القيد التى تم الإعلان عنها فى بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التى بدأت بها.

وطالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به فى هذا الشأن والموعد.

كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها فى إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.. وحضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى والنائب محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى وسمير حلبية رئيس المصرى وفايز عريبى رئيس نادى طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادى سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون .