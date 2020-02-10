شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحوار "الكوميدي" بين طارق حامد وحكم مباراة الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار كوميدي بين طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك قبل دقائق من انطلاق الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت علي استاد الإسماعيلية.

وعلم ”الخليج 365” تفاصيل الحوار الكوميدي بين طارق حامد ومحمود عاشور، حيث قال طارق حامد للحكم: لينا ضربة جزاء لمصطفى محمد وضربة جزاء الإسماعيلي مش بلن وشوفها في التليفزيون بعد الماتش، ليرد محمود عاشور بطريقة كوميدية: حاضر هابقي أشوفها في التليفزيون.

وأدان تقرير محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك والذي تعرض للطرد من المباراة في الشوط الأول من عمر المباراة التي أنتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف علي استاد الإسماعيلية.

وجاء في تقرير الحكم اعتراض سامي الشيشيني علي مرة مصطفي محمد مهاجم الزمالك في الشوط الأول بصورة غير لائقة وقيامه بسلوك غير لائق ما استدعي لطرده من الملعب.

وحقق الزمالك الفوز أمس علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري، ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل أمام الترجي التونسي في الدوحة.

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وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر، غدًا، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، واستبعد كارتيرون كلا من الثنائى إمام عاشور لعدم قيده فى القائمة الإفريقية بجانب المصاب محمود عبد العزيز.

وضمت قائمة الزمالك لرحلة مواجهة الترجى كلا من: محمود جنش - محمد ابو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط.

مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.