شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف طارق العشرى 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.. ومدرب الاتحاد 4 لقاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قراراتها بشأن مباراة الزمالك وحرس الحدود التي جرت يوم 5/2/2020 باستاد القاهرة الدولي. وقررت اللجنة إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه، على أن تسدد الغرامات المالية لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما من الإخطار بالقرار.

وعن أحداث مباراة الاتحاد وأسوان التى جرت بملعب المكس يوم 8/2/2020 قررت اللجنة: إيقاف محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد أربع مباريات وتغريمه خمسين ألف جنيه، للاعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما أتلفه بركله باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.

من ناحية أخرى، أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق التي تضم 27 لاعبًا وتستعد للسفر إلى قطر، غدًا، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، واستبعد كارتيرون كلاً من الثنائى إمام عاشور لعدم قيده فى القائمة الأفريقية بجانب المصاب محمود عبد العزيز.وضمت قائمة الزمالك لرحلة مواجهة الترجى كلاً من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي. Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط. مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

ونفدت تذاكر السوبر الأفريقى المحدد له يوم الجمعة المقبل، بين الزمالك والترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق الأبيض بصفته بطل النسخة السابقة من بطولة الكونفدرالية بينما يشارك الترجي بصفته بطل النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.