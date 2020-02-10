إيقاف 5 لاعبين من بيراميدز 3 مباريات.. وتغريم الأهلى 100 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.
إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.
إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.
منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.
إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.
إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.
إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه
تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.
ورأت اللجنة إن ما نسب لكل من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه، وذلك في أحداث مباراة بيراميدز والأهلي التي جرت يوم 6/2/2020 بملعب الدفاع الجوي.
وأوضح الجهاز الطبي أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية الشاملة قد ثبت إصابة عمر جابر بتمزق في الترقوة وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير، ووضع الجهاز الطبي برنامجًا علاجيا وتأهيليا لعمر جابر على أمل تجهيزه للمباريات المقبلة في الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويستعد أكثر من لاعب للرحيل عن صفوف الفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، مع نهاية الموسم الجارى، بسبب عدم استقرار الأوضاع من الناحية المادية وتلقيهم عروض مغرية من أندية أخرى بالدورى المصرى، خاصة وأن من بينهم خرج من حسابات الخواجة الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير المدير الفني، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الراغبين في الرحيل عن بيراميدز في نهاية الموسم، أحمد الشناوى حارس المرمى، رجب بكار، عمر جابر، طارق طه، عبد الله بكرى، أحمد توفيق، وأحمد على المعار إلى نادى إنبى لنهاية الموسم.
وارتبط اسم أحمد الشناوى حارس المرمى بإمكانية الانتقال لصفوف الأهلي، كما تلقى رجب بكار عرضًا من القلعة الحمراء في بداية الموسم إلا أن الأمور تم تأجيلها لنهايته، كما يعد عمر جابر الصفقة الأقرب لنادى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد هروب التونسى حمدى النقاز ووجود أزمة في مركز الظهير الأيمن بالفريق، وتلقى باقى اللاعبون عروضًا من أندية أخرى وهو الأمر الذى سيحسم مع نهاية الموسم.
في سياق أخر، وضع الكرواتي أنتي تشاتشيتش برنامج خاص لتجهيز عبد الله السعيد قائد وسط الفريق، من الناحية البدنية لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث غاب السعيد عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف، والتي أقيمت الخميس الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ويرغب المدير الفني لبيراميدز في تجهيز اللاعب من الناحية البدنية لاستعادة جهوده في مواجهة ذئاب الجبل.
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