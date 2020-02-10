شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 5 لاعبين من بيراميدز 3 مباريات.. وتغريم الأهلى 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر. Advertisements ورأت اللجنة إن ما نسب لكل من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه، وذلك في أحداث مباراة بيراميدز والأهلي التي جرت يوم 6/2/2020 بملعب الدفاع الجوي.

وأعلن الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز برئاسة مصطفى المنيرى، عن تشخيص الإصابة التي تعرض لها المدافع الدولي عمر جابر، وتسببت في خروجه مصابا خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأوضح الجهاز الطبي أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية الشاملة قد ثبت إصابة عمر جابر بتمزق في الترقوة وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير، ووضع الجهاز الطبي برنامجًا علاجيا وتأهيليا لعمر جابر على أمل تجهيزه للمباريات المقبلة في الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.