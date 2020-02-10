شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الزمالك في فبراير.. هدفان فى مرمى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، هدفين فقط في المباريات التي خاضها خلال شهر فبراير الجاري، حيث خاض الزمالك مباراتين حتى الآن في فبراير الأولى أمام أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومباراة الإسماعيلي أمس في الجولة الـ 17 للدوري وانتهت بفوز الزمالك 2/1.

أهداف الزمالك والإسماعيلي

أحرز أهداف الزمالك والإسماعيلي كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما احرز هدف الإسماعيلي باهر المحمدي من ركلة جزاء.

قائمة الزمالك لمباراة الترجي

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر، غداً، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، واستبعد كارتيرون كلا من الثنائى إمام عاشور لعدم قيده فى القائمة الإفريقية بجانب المصاب محمود عبد العزيز.

وضمت قائمة الزمالك لرحلة مواجهة الترجى كلا من: محمود جنش - محمد ابو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

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محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط.

مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

ونفذت تذاكر السوبر الإفريقى المحدد له يوم الجمعة القادم، بين الزمالك والترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها الفريق الأبيض بصفته بطل النسخة السابقة من بطولة الكونفدرالية بينما يشارك الترجى بصفته بطل النسخة الأخيرة من دورى أبطال إفريقيا.